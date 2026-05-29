Abigail Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Abigail Capital hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,4 Millionen CAD – ein Plus von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Abigail Capital 5,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at