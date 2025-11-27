Abigail Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Abigail Capital hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,9 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at