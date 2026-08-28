Abigail Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Abigail Capital hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Abigail Capital ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,83 Prozent auf 5,0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at