Abigail Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Abigail Capital hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Abigail Capital im vergangenen Quartal 7,3 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abigail Capital 9,9 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Abigail Capital mit einem Umsatz von insgesamt 28,48 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,01 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 5,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at