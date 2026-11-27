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27.11.2026 06:31:29
Abigail Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Abigail Capital hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abigail Capital -0,030 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,11 Prozent zurück. Hier wurden 6,4 Millionen CAD gegenüber 7,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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