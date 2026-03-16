Ability Enterprise gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ability Enterprise hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 TWD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ability Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,34 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,43 TWD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,69 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 9,91 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte Ability Enterprise 6,18 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at