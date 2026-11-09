Ability Enterprise präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ability Enterprise veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,890 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,69 Milliarden TWD gegenüber 2,74 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at