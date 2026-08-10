Ability Enterprise präsentierte Quartalsergebnisse

Ability Enterprise hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 TWD gegenüber 0,360 TWD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ability Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,14 Milliarden TWD im Vergleich zu 2,33 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at