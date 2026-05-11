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11.05.2026 06:31:29
Ability Enterprise: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ability Enterprise hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,73 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 TWD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Milliarden TWD – ein Plus von 77,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ability Enterprise 1,49 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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