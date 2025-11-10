Ability Enterprise veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ability Enterprise hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,81 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ability Enterprise 0,430 TWD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,74 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 1,71 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at