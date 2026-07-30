Abirami Financial Services (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Abirami Financial Services (India) lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 INR, nach 0,230 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at