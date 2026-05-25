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25.05.2026 06:31:29
Abirami Financial Services (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Abirami Financial Services (India) hat am 23.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,59 Prozent zurück. Hier wurden 3,1 Millionen INR gegenüber 3,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,950 INR beziffert. Im Vorjahr waren 1,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,81 Prozent zurück. Hier wurden 13,33 Millionen INR gegenüber 14,46 Millionen INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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