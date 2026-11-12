Abirami Financial Services (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Abirami Financial Services (India) hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abirami Financial Services (India) 0,270 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Abirami Financial Services (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 3,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at