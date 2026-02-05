|
05.02.2026 06:31:28
Abirami Financial Services (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Abirami Financial Services (India) lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,4 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
