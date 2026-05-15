ABIST: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ABIST hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ABIST 24,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,42 Prozent auf 2,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at