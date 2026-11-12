12.11.2026 06:31:28

ABIST: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ABIST hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60,01 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ABIST im vergangenen Quartal 3,01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABIST 2,74 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 173,86 JPY. Im letzten Jahr hatte ABIST einen Gewinn von 163,24 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 11,54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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