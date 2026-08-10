ABIST: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ABIST hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 35,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ABIST 2,92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at