ABIST stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ABIST hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 60,01 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Milliarden JPY – ein Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABIST 2,57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 163,24 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 153,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ABIST 10,63 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

