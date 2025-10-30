Abitibi Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Abitibi Metals hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Abitibi Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Abitibi Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at