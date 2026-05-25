Abivax gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Abivax hat am 22.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at