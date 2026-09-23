Abivax: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Abivax hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Abivax ein Ergebnis je Aktie von -0,860 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at