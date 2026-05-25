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25.05.2026 06:31:29
Abivax SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Abivax SA hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Abivax SA ein EPS von -0,830 EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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