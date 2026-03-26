Abivax SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Abivax SA hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,830 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -2,800 EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at