Abivax stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Abivax hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,450 USD. Im Vorjahr hatten -3,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at