OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
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25.03.2026 06:13:00
Abkehr von Google: Sämtliche Philips-TVs ab 2026 mit Titan OS
Philips hat sein neues TV-Line-Up vorgestellt. Größte Überraschung: Alle Fernseher der Marke werden künftig mit dem TV-Betriebssystem Titan OS ausgestattet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Analysen zu OS Co Ltd
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