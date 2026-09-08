ABM Industries Aktie
WKN: 857218 / ISIN: US0009571003
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08.09.2026 13:23:51
ABM Industries Boosts FY26 Outlook; Declares Dividend - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, facility management company ABM Industries, Inc. (ABM) raised its adjusted earnings, revenue and organic revenue growth guidance for the full-year 2026, based on strong third quarter results.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $3.95 to $4.10 per share, up from the prior forecast range of $3.85 to $4.15 per share. The company still expects revenue growth of 4 to 5 percent, with organic revenue growth of 3 to 4 percent, but both now expected at the top end of the range.
After the quarter's close, the Board declared a cash dividend of $0.29 per common share, payable on November 2, 2026, to shareholders of record on October 1, 2026.
In Tuesday's pre-market trading, ABM is trading on the NYSE at $46.11, down $0.92 or 1.95 percent.
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