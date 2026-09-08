ABM Industries Inc Q3 Profit Advances

(RTTNews) - ABM Industries Inc (ABM) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $49.7 million, or $0.84 per share. This compares with $41.8 million, or $0.67 per share, last year.

Excluding items, ABM Industries Inc reported adjusted earnings of $61.5 million or $1.04 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.2% to $2.317 billion from $2.224 billion last year.

ABM Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $49.7 Mln. vs. $41.8 Mln. last year. -EPS: $0.84 vs. $0.67 last year. -Revenue: $2.317 Bln vs. $2.224 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.95 To $ 4.10 Full year revenue guidance: 4 % To 5 %