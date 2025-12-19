19.12.2025 06:31:28

ABM Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ABM Industries hat am 17.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat ABM Industries 2,30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD sowie einem Umsatz von 2,25 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

ABM Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,28 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,66 USD und einem Umsatz von 8,70 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

