ABM Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ABM Industries hat am 05.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,73 USD gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,29 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABM Industries einen Umsatz von 2,11 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at