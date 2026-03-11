ABM Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ABM Industries hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

ABM Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,690 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,24 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at