ABM Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ABM Industries präsentierte in der am 08.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABM Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ABM Industries im vergangenen Quartal 2,32 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABM Industries 2,22 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at