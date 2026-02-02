|
02.02.2026 06:31:29
ABM Knowledgeware gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ABM Knowledgeware hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,96 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 307,4 Millionen INR – ein Plus von 8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABM Knowledgeware 282,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
finanzen.net Brokerage
