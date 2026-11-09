ABM Knowledgeware hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ABM Knowledgeware hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,01 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABM Knowledgeware in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 267,0 Millionen INR im Vergleich zu 220,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at