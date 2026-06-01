ABM Knowledgeware öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ABM Knowledgeware lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,70 Prozent auf 255,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 243,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,92 INR beziffert. Im Vorjahr hatte ABM Knowledgeware 7,26 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 966,66 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at