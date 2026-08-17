ABM Knowledgeware: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ABM Knowledgeware hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 INR. Im Vorjahresviertel hatte ABM Knowledgeware 1,87 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 261,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABM Knowledgeware einen Umsatz von 251,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at