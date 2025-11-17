ABM Knowledgeware zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ABM Knowledgeware hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 220,8 Millionen INR – eine Minderung von 1,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 224,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at