ABN-Amro-Aktie klettert nach angeblichem Kaufinteresse von BNP

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktien von ABN Amro sind in Amsterdam um 17 Prozent in die Höhe geschossen, nachdem Bloomberg News davon berichtet hat, dass die französische Großbank BNP Paribas ihr Übernahmeinteresse für den niederländischen Konkurrenten geäußert habe. ABN Amro wird vom niederländischen Staat kontrolliert.

Dem Bericht zufolge hat BNP die Regierung um ein Treffen gebeten und ihr Interesse an einer Transaktion erörtert. Derzeit prüfe die Regierung das Interesse aber nicht ernsthaft, schreibt die Nachrichtenagentur.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2022 07:55 ET (11:55 GMT)