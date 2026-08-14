ABN AMRO Bank NV Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ABN AMRO Bank NV Un stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABN AMRO Bank NV Un 0,760 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat ABN AMRO Bank NV Un 5,48 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at