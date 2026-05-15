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15.05.2026 06:31:29
ABN AMRO Bank NV Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ABN AMRO Bank NV Un hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,730 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 5,18 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,67 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,807 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,69 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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