ABN AMRO Bank NV Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ABN AMRO Bank NV Un hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,860 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,48 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,29 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at