ABN AMRO Bank NV Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ABN AMRO Bank NV Un hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABN AMRO Bank NV Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,87 Milliarden USD im Vergleich zu 5,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,77 USD. Im Vorjahr hatte ABN AMRO Bank NV Un 2,94 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,61 Prozent auf 19,62 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at