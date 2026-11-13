ABN AMRO Bank NV Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ABN AMRO Bank NV Un hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,780 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 5,86 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,29 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2,80 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at