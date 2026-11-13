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13.11.2026 06:31:28
ABN Amro gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ABN Amro hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ABN Amro 0,670 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 5,10 Milliarden EUR gegenüber 4,53 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,925 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,51 Milliarden EUR umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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