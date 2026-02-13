ABN Amro hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ABN Amro hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,43 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,430 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,19 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,69 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte ABN Amro ein EPS von 2,72 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ABN Amro mit einem Umsatz von insgesamt 17,38 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,07 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -13,37 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at