ABN Amro informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABN Amro hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABN Amro ein EPS von 0,690 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,43 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,44 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,681 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 2,28 Milliarden EUR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at