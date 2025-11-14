|
14.11.2025 06:31:28
ABN Amro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ABN Amro veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABN Amro ein EPS von 0,780 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,23 Prozent auf 4,53 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,99 Milliarden EUR gelegen.
