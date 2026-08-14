ABN Amro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ABN Amro hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,90 EUR. Im letzten Jahr hatte ABN Amro einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent auf 4,72 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at