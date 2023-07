Abnehmender Preisdruck schiebt Europas Börsen weiter an

Frankfurt (Reuters) - Der abnehmende Preisdruck lässt Anleger in Europa weiter zu Aktien greifen.

Der Dax legte zur Wochenmitte in der Spitze um 0,7 Prozent auf 16.241 Punkte zu. Der EuroStoxx50 zog um bis zu 0,8 Prozent auf 4405 Zähler an. Den stärksten Zuwachs fuhr der britische Aktienmarkt mit einem Plus von rund 1,5 Prozent ein. Treiber war der überraschend starke Rückgang der britischen Inflationsrate im Juni auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Die britischen Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 7,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Oktober 2022 hatte die Inflationsrate mit 11,1 Prozent den höchsten Wert seit 41 Jahren erreicht. "Großbritannien hat immer noch eine der höchsten Inflationsraten aller entwickelten Volkswirtschaften", sagte der Forschungsleiter des Instituts Resolution Foundation, James Smith. In der Euro-Zone liegt sie bei 5,5 Prozent, in den USA bei 3,0 Prozent.

PFUND UNTER DRUCK - IMMOBILIENSEKTOR IM AUFWIND

Der überraschend starke Rückgang bei den Preissteigerungen setzte das Pfund unter Druck. Im Gegenzug stieg der Euro gegenüber der britischen Landeswährung um 0,8 Prozent auf 86,78 Pence. Anleger spekulierten darauf, dass die Bank of England ihre Zinsen möglicherweise nicht ganz so hoch anheben muss wie gedacht, um die Preissteigerungen einzudämmen. Die Währungshüter um ihren Chef Andrew Bailey haben ihren Leitzins im Juni zum 13. Mal in Folge angehoben - von 4,50 auf 5,00 Prozent. Experten gingen bislang davon aus, dass die Zinsen noch zweimal auf dann 5,5 Prozent angehoben werden.

Dennoch sei die Inflationsrate immer noch viel zu hoch und es daher viel zu früh, um den Sieg zu verkünden, sagte Neil Wilson vom Broker Markets.com. Aber es gebe Gründe für einen verhaltenen Optimismus. Davon profitierten vor allem zinsempfindliche Immobilienaktien in Großbritannien. Der Aufwärtstrend schwappte auch auf den europäischen Immobilienindex über und machte ihn mit einem Plus von vier Prozent zum größten Branchengewinner. Am deutschen Aktienmarkt ließ der Immobilienkonzern Vonovia mit einem Plus von sieben Prozent die anderen Werte hinter sich.

STÜHLERÜCKEN BEI GUCCI TREIBT KERING

Glänzen konnte bei den Einzelwerten zudem der Luxuskonzern Kering, der von Veränderungen im Top-Management bei Gucci profitierte. Kering-Aktien kletterten in Paris um bis zu 6,8 Prozent - der größte Kurssprung seit mehr als acht Monaten. Das französische Unternehmen hatte am Vorabend bekanntgegeben, dass Marco Bizzarri, seit 2015 an der Gucci-Spitze, die Firma in zwei Monaten verlassen werde und Geschäftsführer Jean-Francois Palus, die rechte Hand von Kering-Chef Francois-Henri Pinault, für eine Übergangszeit neuer Chef und Präsident von Gucci werde. Analysten erhofften sich eine Stärkung des Umbaus bei Gucci.

Das Wachstum von Gucci, einst die am schnellsten wachsende Luxusmarke und der wichtigste Gewinn- und Umsatzbringer des Konzerns, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verlangsamt. Zuletzt schwächelte das Label auf dem wichtigen chinesischen Markt und blieb hinter Konkurrenten wie LVMH und Hermes zurück.

