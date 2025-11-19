Aboitiz Equity Ventures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aboitiz Equity Ventures hat am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,61 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aboitiz Equity Ventures 1,32 PHP je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 85,50 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 71,50 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at