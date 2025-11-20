Aboitiz Equity Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aboitiz Equity Ventures hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Aboitiz Equity Ventures einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Aboitiz Equity Ventures im vergangenen Quartal 1,50 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aboitiz Equity Ventures 1,25 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at